Heute vor 90 Jahren: Geldmangel und Börsenbaisse in New York

Neue Freie Presse am 28. März 1929

Wie die “Times” und Newyorker Korrespondeten andrer hiesiger Blätter zu den gestrigen Vorgängen an der Newyorker Effektenbörse berichten, ist gestern erreichte Taggeldsatz von 20 Prozent der höchste seit Februar 1920. Die Gesamtzahl der an der Börse getätigten Verkäufe belief sich auch 8,246.000 Stück. Aehnliche Berichte kommen aus Chicago, Boston und andren Plätzen. Der Mangel an verleihbaren Kapitalien hatte durch die am Ende der letzten Woche erfolgte Aktion Chicagoer Banken, die viele Millionen Dollar zum Schutze ihres eigenen Marktes vom Newyorker Markte zurückzogen, eine überraschende Steigerung erfahren. Die Newyorker Banken, die offenbar mit dem Federal Reserve-System zusammenarbeiten, haben es abgelehnt, dem Geldmarkte zu Hilfe zu kommen, und eine Steigerung des Taggeldsatzes von 12 auf 20 Prozent zugelassen, bevor sie eine Aktion unternehmen.