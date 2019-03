Heute vor 90 Jahren: Gerechtigkeit für die Minderheiten

Neue Freie Presse am 3. März 1929

Die Tagung des Völkerbundrates, auf deren Programm als interessantester Punkt diesmal die Minderheitenfrage steht, beginnt am Montag. Es wird von besonderem Interesse sein, in diesem Augenblick die Ansicht eines hervorragenden internationalen Rechtslehrers kennen zu lernen, der, was das Gewicht seiner Worte noch wesentlich verstärkt, als Franzose sich mit allem Nachdruck dafür einsetzt, daß eine Lösung des Minderheitenproblem nur auf dem Boden der vollsten Gerechtigkeit denkbar ist. Trotzdem müssen wir doch betonen: Wir stimmen in mancher Hinsicht nicht mit Professor de Lapradelle (Professor an der Sorbonne und Vizepräsident des Institut de droit international, Anm.) überein, wir glauben, daß es gefährlich wäre, die Minderheiten, von denen er selbst sagt, daß ihre Rechte vielfach schwer verkürzt wurden, in seinem so wichtigen Rechte zu schmälern, wie es das des Appells an den Völkerbund ist.