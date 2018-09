Heute vor 90 Jahren: Grauenhafte Katastrophe beim Automobilrennen in Monza

Neue Freie Presse am 10. September 1928



Auf der großen Rennbahn von Monza ist es beim heutigen Automobilrennen um den sechsten Großen Preis von Europa zu einem schrecklichen Unglück gekommen, bei dem 21 Tote und 26 Verwundete zu beklagen sind.



Als das um halb 11 begonnene Rennen im vollen Gange war, verlor der florentinische Rennfahrer Materassi auf einem Talbot-Wagen plötzlich die Gewalt über den Wagen und fuhr mit der unerhörten Geschwindigkeit von zweihundert Kilometer in der Stunde auf der geraden Rennstrecke unmittelbar vor den Tribünen mitten in die Zuschauer hinein. Die Leute hatten auf dem breiten Platz vor den Tribünen in mehreren Reihen Aufstellung genommen, um das Rennen aus nächster Nähe zu verfolgen. Der ins Schleudern gekommene Wagen Materassis hatte die spiegelglatte Rennbahn im schiefen Winkel verlassen, ein drei Meter breites Rasenband überquert und war über eine drei Meter breite und zwei Meter tiefe Grube in die Menge hineingeschleudert worden.