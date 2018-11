Heute vor 90 Jahren: In Wien bricht ein Haus in sich zusammen

Neue Freie Presse am 26. November 1928

Wien hat heute eine traurige Situation. In einer der belebtesten Straßen der Stadt, in der Alserbachstraße, ist ein zweistöckiges Haus zusammengekracht, ein altes Gebäude, das vorher offenbar keine merklichen Anzeichen der Baufälligkeit gegeben hat. Das Haus stürzte zusammen, aber glücklicherweise konnten die Parteien rechtzeitig alarmiert werden, so daß niemand getötet oder verletzt worden ist. Natürlich ist der Schaden außerordentlich groß, viele Wohnungseinrichtungen sind zerstört, und so ist wieder einmal an einem konkreten Beispiel klargemacht worden, wie unhaltbar der gegenwärtige Zustand geworden ist und wie sehr eine vernünftige, vorsichtige Reform des Wohnungswesens dringend erscheint.