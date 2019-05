Heute vor 90 Jahren: Italien nimmt die Lateranverträge an

Neue Freie Presse am 26. Mai 1929

Der Senat billigte heute mit 316 gegen 6 Stimmen die Lateran-Verträge. Mussolini sprach kurz vor der Abstimmung, wobei er unter anderm ausführte, daß auf politischem Boden eine genaue Trennung zwischen der Souveränität Italiens und der Stadt des Vatikans bestehe. Die Annahme, daß durch die Lateran-Verträge Italien vatikanisiert oder daß der Vatikan italianisiert worden wäre, ist nicht zutreffend.

Der Abstand zwischen den beiden Gewalten ist genau umschrieben. Mussolini ging dann auf das kulturelle Gebiet über und betonte, daß seine historischen Hinweise absolut keinen religiösen Charakter hatten. Er habe betont, daß die Christenheit in Rom ein günstigeres Milieu für ihre Entwicklung gefunden habe. Ueber die Jugenderziehung führte Mussolini aus, daß dies in Italien mannhaft und in kriegerischem Geiste erfolgen müsse, weil durch viele Jahrhunderte die militärischen Tugenden des italienischen Volkes sich nicht gänzlich entfalten konnten.

