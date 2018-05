Heute vor 90 Jahren: Italienfeindliche Kundgebung in Innsbruck

Neue Freie Presse am 25. Mai 1928

Das italienische Konsulat hatte heute früh anlässlich des Jahrestages der Kriegserklärung an Oesterreich, der in Italien zum Staatsfeiertag proklamiert worden ist, die italienische Trikolore gehisst. In der Bevölkerung Innsbrucks hatte sich ob dieser Tatsache schon in den Morgenstunden große Erregung bemerkbar gemacht. Gegen 11 Uhr marschierte eine starke Gruppe Hochschüler vor das Konsulat, demonstrierte gegen die als Provokation Oesterreichs empfundene Hissung der Fahne durch Abfindung des Südtiroler Trutzliedes und anderer Lieder. Stürmische Pfuirufe wurden laut. Die städtische Polizei, die schon seit den Morgenstunden in der Nähe des Konsulatsgebäudes Bereitschaft gehalten hatte, schritt ein und räumte den Teil der Erlerstraße, der entlang des Häuserblocks führt, in dem das italienische Konsulat im zweiten Stockwerk des gebäudes des Café München seine Amtsräume gemietet hat. Hinter dem Polizeikordon dauerten die Demonstrationen der Studenten durch Singen nationaler Lieder und stürmische Pfuirufe weiter an.