Heute vor 90 Jahren: Jubiläumsfeiern der Roten Armee

Neue Freie Presse am 24. Februar 1929

Der heutige elfte Jahrestag der Schaffung der Roten Armee wird in ganz Rußland festlich begangen. In allen größeren Städten fanden offizielle Feiern statt, die Garnisonen halten Paraden ab und die Presse ergeht sich in begeisterten Artikeln, in denen die Disziplin und Schlagfertigkeit der Armee gelobt und die Nation ermahnt wird, sich stets kriegsbereit zu halten.

Die Botschaften der kommunistischen Führer und der höheren Regierungsbeamten weisen einstimmig und mit großem Nachdruck auf die intensive Friedenspropaganda hin, die die Sowjetunion betreibe, wiederholen jedoch immer wieder, daß die kapitalistischen Staaten gegen Rußland rüsten und seinen Untergang planen. Die offizielle "Iswestia" schließt ihren Leitartikel mit den Worten: "Wir warnen unsere Feinde davor, gegen uns das Schwert zu erheben. Wenn sie es tun, wird es nicht den Untergang der Sowjetunion, sondern denjenigen der kapitalistischen Welt bedeuten." Trotzki, der früher stets als "Schöpfer der Roten Armee" gefeiert wurde, wird nirgends erwähnt, nur der Kriegskommissär Woroschilow greift ihn und die übrigen Mitglieder der Opposition in einem Artikel auf das Schärfste an.