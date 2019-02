Heute vor 90 Jahren: Katastrophe in der New Yorker Untergrundbahn

Neue Freie Presse am 21. Februar 1929

Die Untergrundbahnkatastrophe, die sich gestern abend unter dem Flußbett des Hudson River ereignete, ist, wie sich nunmehr herausstellt, erst in zweiter Linie durch einen Kurzschluß herbeigeführt worden. Die eigentliche Ursache des Unglücks bestand in einer Lache verbrauchten Schmieröls, die zwischen den Geleisen lag und aus bisher ungeklärter Ursache, vielleicht durch aus dem Kontakt eines darüber hinwegfahrenden Zuges herausspringende Funken, in Brand geraten war.

Der Fahrer des Unglückszuges bemerkte, als er nach dem Herausfahren aus der Christopher Street Station den Hebel auf volle Fahrt gestellt hatte, die lodernde Flamme, konnte aber in Anbetracht der abschüssigen Strecke den Zug nicht rechtzeitig zum Halten bringen und versuchte, durch das Feuer hindurchzufahren. Die ersten beiden Wagen des Zuges passierten die Brandstelle, aber im dritten Wagen verursachten die Flammen einen Kurzschluß, durch den der Zug mit einem furchtbaren Stoß zum Halten gebracht wurde.