Heute vor 90 Jahren: Kollision zweier englischer Unterseeboote

Neue Freie Presse am 10. Juli 1929

Bei den Flottenmanövern an der englischen Westküste sind in der St.-Georgs-Bai bei St. Head zwei Unterseeboote zusammengestoßen. Das eine U-Boot, „H.47“, ist gesunken, von ihm sind zwei Ueberlebende gerettet, von dem anderen, „L.12“, wird ein Mann der Besatzung vermißt.

Die Admiralität veröffentlicht heute abend eine Liste der Mannschaft und der Opfer, die sich an Bord des untergegangenen Unterseebootes „H.47“ befanden. Nach dieser Liste sind 21 Personen mit dem Boot untergegangen und sind als tot zu betrachten. Von dem Unterseeboot „L.12“ wird ein Mann vermißt. Ein Mann der Besatzung, der schwer verletzt wurde, ist inzwischen gestorben. Insgesamt sind also 23 Personen ums Leben gekommen.

Der Kommandant des Bootes und der Telegraphist sind die einzigen Ueberlebenden. Das Unterseeboot liegt in einer Tiefe von 324 Fuß, also zu tief, um durch gewöhnliche Tauchapparate an das Boot heranzukommen. Der Zerstörer „Thanet“ ist heute aus Plymouth ausgelaufen, um sich an die Unglücksstelle zu begeben. Ferner sind zwei Schleppdampfer aus Plymouth entsandt worden.

