Heute vor 90 Jahren: Lebensgefährliche Kämpfe nach Rapid-Spiel in Hütteldorf

Neue Freie Presse am 29. April 1929

Als das Spiel nach halb 7 Uhr zu Ende war, begann ein Massensturm auf den Bahnhof der Straßenbahn in Hütteldorf, der auch noch die nicht geringe Zahl an Ausflüglern zu befördern hatte. Vor dem Gebäude massierten sich die Menschen immer dichter, neue Scharen rückten fortwährend heran, während die Einlaßtore geschlossen wurden, um den zuerst eingelassenen Trupp abbefördern und auf dem Perron für die Nachkommenden Platz schaffen zu können. Den Massen, die durch das Viadukt gegen den Bahnhof anmarschierten, blieb es natürlich unbekannt, daß dort die Türen geschlossen waren, sie füllten daher den Platz unmittelbar vor dem Bahnhof.

Dieser Platz ist viel breiter als die Einlaßpforten. Als diese schließlich wieder geöffnet wurden, um wieder einen Trupp einzulassen, entstand eine lebensgefährliche Drängerei, da die seitlich, außerhalb des unmittelbaren Einganges, Angesammelten mit Gewalt versuchten, die direkt vor dem Eingang angestauten Einlaßsuchenden abzudrängen, um sich selbst den Eintritt zu erkämpfen. Kinder und Frauen schrien auf, Hunde, die von ihren Besitzern auf dem Arm getragen wurden, heulten. Beängstigende Szenen spielten sich ab. Und wer das Pech hatte, vor einen die Türen trennenden Pfeiler zu geraten, der wurde von den Massen an die Wand gedrückt und buchstäblich an dieser in die Halle hineingewalzt.

