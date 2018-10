Heute vor 90 Jahren: Mysteriöser Tagebuchfund auf der Rax

Neue Freie Presse am 1. Oktober 1928



Heute nacht ist der Polizeidirektion Mitteilung gemacht worden, daß mutmaßlich auf der Rax zwei Frauen gemeinsam Selbstmord verübt haben. Es scheint sich um die Tragödie zweier Freundinnen zu handeln, deren eine schwere Schicksalsschläge erduldet hat, die ihr das Leben zur Qual werden ließen, während die zweite aus Liebe zu der Freundin in den Tod zu gehen entschlossen war. In der Scheibwaldhütte auf der Rax fand gestern ein Tourist aus Preßburg, Johann Schotkorski, zwei Briefe, deren einer offen war, während der zweite an den Pächter des Habsburghauses gerichtet und geschlossen war. Diesem Briefe lag ein Shclüssel bei, der ein Zimmer des Habsburghauses sperrte, in dem tatsächlich zwei Damen die Nacht vom 28. bis zum 29. September zugebracht hatten.