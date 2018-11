Heute vor 90 Jahren: Mysteriöser Tod eines Berliner Hitler-Anhängers

Neue Freie Presse am 18. November 1928

Der Kaufmann Rütemeyr, der Mitglied des Hitler-Bundes ist und gestern abend einem Vortrag Hitlers im Sportpalast beigewohnt hatte, ist heute früh tot aus dem Landwehrkanal gezogen worden. Dem Toten ist unter anderm das Nasenbein zertrümmert und unter dem linken Auge zeigen sich gleichfalls Verletzungen. Ob er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, ist noch zweifelhaft.

Nach dem Aussagen zweier Mitglieder der Partei, mit denen zusammen Rütemeyr den Heimweg von der Hitler-Kundgebung im Sportpalast angetreten hat, wurde die Gruppe morgens gegen 3 Uhr in der Bülowstraße von mehreren Arbeitern angerempelt und mit Steinen beworfen. Die Arbeiter verfolgten sie angeblich, sprengten sie auseinander und Rütemeyr soll dabei zu Boden geschlagen worden sein. Auch Chauffeure des in der Nähe befindlichen Droschkenhalteplatzes haben nach der Aussage der Zeugen gegen die Nationalsozialisten Partei ergriffen. Einer der Zeugen flüchtete in eine Nebenstraße und glaubt, gesehen zu haben, daß eine von Bauarbeitern besetzte Droschke Rütemeyr in der Richtung des Landwehrkanales verfolgte.