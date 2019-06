Heute vor 90 Jahren: Nackte Beine verboten!

Neue Freie Presse am 4. Juni 1929

Man schreibt uns aus London: Trotz der Wahlen beschäftigt sich die englische Oeffentlichkeit sehr eingehend mit der Tatsache, daß man in Wimbledon nicht mehr mit nackten Beinen wird Tennis spielen dürfen. Denn Tennis spielt fast jeder Engländer und Wimbledon ist das Tennisstadion der Weltmeisterschaften, geheiligte Grasplätze. Die Tennisgrößen der Welt zeigen dort ihr Können, die weiblichen unter ihnen auch ihre Beine. Im blitzschnellen Laufen nach dem Ball, im Sprung flattern die kurzen Röcke und in graziöser Bewegung werden die Beine sichtbar. Nicht umsonst heißt Tennis der „weiße Sport“. Der Ball ist weiß und weiß sind die Kleider, weiß die bestrumpften Beine. In den letzten Jahren ist das allerdings anders geworden.

