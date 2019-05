Heute vor 90 Jahren: Neuregelung des Ladenschlusses im Lebensmittelhandel

Neue Freie Presse vom 16. Mai 1929

Eine Verordnung des Wiener Landeshauptmannes, die heute Donnerstag verlautbart wird, regelt den Ladenschluß im Lebensmittelerzeugungsgewerbe, der bisher in der Zeit vom 15. Mai bis 15. September mit 8 Uhr und an den Samstagen mit 9 Uhr abends festgesetzt war, derart, daß die betreffenden Geschäfte nunmehr auch in der genannten Zeit wie im übrigen Teil des Jahres um 7 Uhr abends und an Samstagen um 8 Uhr abends zu schließen haben. Nur an den Tagen, an denen beim Kleinhandel mit anderen Waren als Lebensmitteln der Ladenschluß um 7 Uhr erfolgt (Frühjahrsmesse, Herbstmesse und in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember), dürfen die Lebensmittelgeschäfte bis halb 8 Uhr und an den in diese Zeit fallenden Samstagen bis halb 9 Uhr abends offenhalten. Am Karsamstag, Pfingstsamstag und am Silvestertag gild als Ladenschlußstunde für Lebensmittelgeschäfte 8 Uhr abends. Die Neuregelung tritt heute in Kraft.

