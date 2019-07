Heute vor 90 Jahren: Norwegische Pflegeeltern in Wien

Neue Freie Presse am 2. Juli 1929

Unter Führung des norwegischen Generalkonsuls Möller trafen am Sonntag in Wien norwegische Familien, insgesamt 221 Personen, ein, die in der Zeit knapp nach dem Kriege österreichische Kinder bei sich aufgenommen hatten. Diese Kinder und ihre Eltern bereiteten den Norwegern einen herzlichen Empfang, an den sich am Sonntag abend ein Bankett im Hotel Continental anschloß, wobei jedem Gast die Wiener Amundsen-Plakette überreicht wurde.

Gestern besichtigten die norwegischen Gäste unter Führung des Wiener Norwegen-Dank-Komitees Schönbrunn und den Kobenzl und wurden am Nachmittag im Bundeskanzleramt empfangen. Minister für soziale Fürsorge Dr. Resch begrüßte sie dort und gedachte der gemeinnützigen Fürsorge der vielen Völker, unter denen sich die Norweger intensiver hervortaten, als es der Größe ihres Landes entspricht. Norwegen hat nicht nur tausende österreichische Kinder aufgenommen, sondern auch die Wohlfahrtsinstitute Oesterreichs durch Sendungen von Kleidern und Lebensmitteln unterstützt. Wenn jetzt der mündliche Dank des österreichischen Volkes durch den Minister erst nach zehn Jahren abgestattet werden könne, so sei er doch aufrichtig, tief und herzlich. Der Minister bat, den Dank Oesterreichs auch jenen zu übermitteln, die daheim geblieben sind. Im Namen der norwegischen Familien und der norwegischen Regierung antwortete Generalkonsul Möller mit schlichten Worten. Während des nun folgenden Tees trug die Knabenkapelle der Norweger österreichische Märsche vor. Diese fünfzig zehn- bis zwölfjährigen Knaben zogen gestern auch in ihren merkwürdigen Kostümen, die phantasievoll ausgestattete Nationalkostüme sind - blaue Hosen, rote Westen über weißem Hemd, schottische Käppchen - durch die Stadt und wurden überall sympathisch begrüßt.

