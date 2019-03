Neue Freie Presse am 6. März 1929

Die Revolution ist wiederum eine Etappe auf dem Leidenswege dieses seit hundert Jahren von revolutionären Bewegungen erschütterten Landes. Mit Ausnahme der Diktaturperiode von Porficio Diaz hat es kaum ein paar Jahre in der mexikanischen Geschichte gegeben, , in denen nicht die Herrschaft der augenblicklich Regierenden in Frage gestellt und die Möglichkeit eines Umsturzes geschaffen wurde.