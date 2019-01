Heute vor 90 Jahren: Soll man den Gaskrieg ächten?

Man mißverstehe uns nicht. Die Frage: Soll man den Gaskrieg ächten, klingt so, als wüßten wir nicht, was der Gaskrieg bedeutet: als hätten wir keine Kenntnis von dieser grauenhaften, dieser verbrecherischen Art des Kampfes, die gar nichts anderes ist als ein organisiertes Attentat gegen die Zivilbevölkerung. Nein, wer den Krieg als solchen für ein taugliches Mittel menschlocher Beziehungen erachtet, wer noch immer den Gedanken hegt, hier messen sich Kraft, List und Kühnheit nach bestimmten Gesetzen, in bestimmten Formen, die dem Charakter der Zivilisation entsprechen, der muß gerade dem Krieg der Gase mit dem größten Zorn begegnen und mit aller Heftigkeit Verbote fordern. Denn sollte sich dieses Kriegsmittel durchsetzen, dann könnte wirklich nicht mehr die Rede davon sein, daß Menschen die Kämpfe führen, dann in das Raubtier, das die Fangzähne in das Fleisch des Opfers stößt, sanftmütig im Vergleich zu jene , die solch Greuel gestatten.