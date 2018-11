Heute vor 90 Jahren: Streifzüge durch das baufällige Wien

Neue Freie Presse am 29. November 1928

Steil geht es hinter dem Apollotheater hinunter zur Wien. Dort sind - zwischen große fünf Stock hohe Bauten eingepfercht - kleine, an dreihundert Jahre alte Häuschen ineinandergeschachtelt und aufeinandergewürfelt: Das “Ratzenstadl”. Von Kaiser Josef II. soll dieser Namen stammen, denn damals war die Gegend eng und schmutzig und von Ratten heimgesucht. Sie verdient ihren Namen auch heute noch, der Ratten sind nicht viel weniger geworden. Es gibt dort keine Kanäle. Die schmalen Höfe sind Rinnen, die gleichzeitig Kanäle sein müssen. So rinnt das Wasser - und natürlich nicht immer das reinste - zwischen den Wänden, sickert durch den Boden in die darunter liegenden Räume, dringt durch die Wände.