Heute vor 90 Jahren: Trifft die „chinesische Lava“ Peking?

Neue Freie Presse am 26. Mai 1928

Der chinesische Vulkan ist wieder einmal in Tätigkeit. Die nächste Frage ist: Wird die Lava Tientsin erreichen? Die weitere: Wird die Flut bis an die Wälle Pekings vordringen? Dann kommt die Mandschurei und Japan. Wenn die Kuomintang nach dem Norden vorbrechen, dann werden die Mittel der Diplomatie bis aufs äußerste angespannt werden müssen, dann muß die Friedenstaube sich von der Aufgabe, Mr. Kelloggs Oelzweig über den Atlantik zu tragen, abwenden. Der Oelzweig wird dann im Pazifischen Ozean benötigt werden. Wie ist die derzeitige Lage in China? Der Bürgerkrieg ist erneut mit plötzlicher dramatischer Lebhaftigkeit aufgeflammt. Eine neue kritische Phase ist erreicht worden. Soviel ist sicher.