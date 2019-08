Heute vor 90 Jahren: Trotzki und die teuren Uhren der österreichischen Sozialdemokraten

Neue Freie Presse am 8. August 1929

Mein Leben. Wir veröffentlichen im folgenden ein weiteres Kapitel aus den Erinnerungen Leo Trotzkis.

Im Oktober 1907 war ich nach Wien gekommen, wo meine Frau und mein Kind zu mir stießen. Eine neue Woge der Revolution erwartend, richteten wir uns außerhalb der Stadt, in Hütteldorf, ein. Wir hatten lange zu warten – sieben Jahre lang – und statt einer revolutionären war es eine Woge von Blut, die den Boden Europas tränkte und uns von Wien fortschwemmte. Warum hatten wir Wien gewählt, während alle anderen Exilierten in der Schweiz oder in Paris lebten? Der Grund war, daß ich in dieser Periode meines Lebens ganz in die deutsche Politik vertieft war. In Berlin konnte ich wegen gewisser Polizeivorschriften nicht leben. So wählte ich Wien. Aber durch all die sieben Jahre verfolgte ich die deutsche Politik viel genauer als die österreichische, die damals nichts so sehr glich als einem rotierenden Eichhörnchenkäfig.

