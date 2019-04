Heute vor 90 Jahren: Umfangreiche Paprikafälschungen aufgedeckt

Neue Freie Presse am 27. April 1929, Abendblatt

Gestern traf ein Vertreter des ungarischen Ackerbauministeriums in Wien ein und erstattete die Anzeige, daß der hier ansässige Kaufmann Max Kintisch, II., Franzensbrückenstraße 10, und der Paprikagroßhändler Hans Zitta, XXI., Obergsellplatz 7, seit längerer Zeit in größtem Stile verfälschten Paprika auf den Markt gebracht haben. Sie haben große Quantitäten des bei weitem billigeren und minderwertigeren sogenannten spanischen Paprikas gekauft und dieses Gewürz mit dem echten hochwertigen ungarischen Paprika vermengt. Dieses Gemengsel brachten sie als echten ungarischen Paprika auf den Markt und haben dadurch zahlreiche Kaufleute in Oesterreich und Ungarn um erhebliche Beträge geprellt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft