Heute vor 90 Jahren: Verhaftung des Architekten Loos

Neue Freie Presse am 6. September 1928

In später Nachtstunde meldet die Korrespondenz Wilhelm: Der Architekt Adolf Loos wurde gestern beim Landesgericht eingeliefert. Es wird ihm zur Last gelegt, sich an zwei acht- bis zehnjährigen Mädchen schwer vergangen zu haben. Er hat den Kindern versprochen, sie mit einer Aktion “Kinder nach Frankreich” nach Paris zu schicken, und sie sollten sich das Geld dadurch verdienen, daß sie ihm gegen Entgelt Modell säßen. Bei diesen Sitzungen entkleidete er sie vollständig und verging sich schwer an den zwei Mädchen. Der Angezeigte bestreitet die ihm zur Last gelegten Anschuldigungen.