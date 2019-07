Heute vor 90 Jahren: Versuche zur Ergründung der Vitaminwirkung

Neue Freie Presse am 8. Juli 1929

Universitätsprofessor Dr. Vikor Grafe teilte einem unserer Mitarbeiter über seine Vitaminforschung das Nachstehende mit:

"In meinem Laboratorium wir schon seit etwa fünf Jahren unter anderm auch über die sogenannten Phosphatide gearbeitet. Das sind wichtige Bestandteile des Zellenlebens, die auch als Muttersubstanzen der Vitamine zu gelten haben. Begonnen wurden diese Arbeiten von dem seither verstorbenen norwegischen Forscher Hansteen Cranner, der durch testamentarische Verfügung mir die Fortsetzung dieser Arbeiten übertragen hat. Unser Ziel ist es, die Phosphatide in ihrem chemischen Aufbau zu durchforschen und deren wirksame Substanzen zu ermitteln, um eventuell in Zukunft daran gehen zu können, sie künstlich herzustellen. In die Gruppe der Vitamine können auch die Hormone oder Botenstoffe gerechnet werden, weil sie fern von ihrer Entstehung Wirkungen im Organismus hervorrufen.

