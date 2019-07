 Heute vor 90 Jahren: Versuchter Anschlag auf den Bundespräsidenten

Neue Freie Presse am 19. Juli 1929

Der Schmiedegehilfe Anton Leitner, der, wie gemeldet, gestern vormittag ein Attentat gegen den Bundespräsidenten verüben wollte und gegen einen Sicherheitswachebeamten seine Pistole schleuderte, wird nach Abschluß der polizeilichen Erhebungen der psychiatrischen Klinik überstellt werden. Er sucht das Motiv zu seiner Tat damit zu erklären, daß das Oberhaupt eines Staates entweder die mißlichen Verhältnisse bessern oder von seinem Platze verschwinden müsse.

Die Familie, der Leitner entstammt, war sehr kinderreich. Mehrere Geschwister sind gestorben, eine Schwester nach längerer Geisteskrankheit in der Irrenanstalt. Eine zweite Schwester ist gegenwärtig in einer Irrenanstalt interniert. Nachdem Leitner eine Zeitlang in Kärnten als Schmiedegehilfe gearbeitet hatte und postenlos geworden war, wanderte er über Spanien und Portugal nach Südamerika aus und war dort in Brasilien, Argentinien und Venezuela tätig. Im vorigen Jahre kehrte er in seine Heimat zurück.

Da er sehr sparsam lebte, hatte er sich im Auslande 8000 Schilling erübrigt. In seinem Besitz wurden drei Schecks auf je 1000 Schilling und 900 Schilling in bar gefunden. Er hat also keineswegs Not gelitten. Nachdem er die Wintermonate in Eberstein geblieben war, ohne dort Arbeit finden zu können, wanderte er Mitte Februar nach Graz. Er hatte erhebliche Geldbeträge in seinen Taschen und litt, als er in einem Gasthause eingekehrt war, unter der Angst, man würde ihn ausrauben.

