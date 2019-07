Heute vor 90 Jahren: Wenn Studenten Zyankali entdecken

Neue Freie Presse am 23. Juli 1929

Die Jugend brauset, das Leben schäumt: Ein paar Brünner Studenten, Hochschüler und Mittelschüler, haben ein Bedürfnis nach Romantik, gründen eine „Todesbruderschaft“, deren einigermaßen konfuse Statuten sie wohl selbst kaum verstehen dürften, schließen ein Schutz- und Trutzbündnis gegen ihre Feinde, vor allem also gegen die Professoren, und geloben einander ritterlich Treue bis ins Grab. So weit alles gut und schön. Nur sehr bedauerlich, daß diese Romantik von einem armen Kind mit einem jammervollen Tod bezahlt werden muß.

Die jungen Herren, unter denen sich auch zwei Söhne eines hohen militärischen Würdenträgers befinden, manipulieren nämlich gar zu gern mit Giften. Das Zyankali hat’s ihnen angetan. Was für ein stolzes Bewußtsein, in seinem winzigen Fläschchen den Tod eingesperrt zu haben und ihn loshoffen zu können, wann es einem beliebt. Läuft einem nicht wohliges Gruseln über die Haut, wenn man sich ausmalt, welche entsetzlichen Möglichkeiten etwa in einem Stückchen vergifteter Schokolade enthalten sind! Und so wird dieser entsetzlicher Köder ausgestreut, vielleicht auch aus mörderischer Schlamperei liegen gelassen. Und ein Kind nascht davon und verröchelt in Krämpfen. Was für ein Studentenulk, was für eine Jugend!

