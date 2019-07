Heute vor 90 Jahren: Wie Frankreich seine Kriegsvorräte verschleuderte

Neue Freie Presse am 12. Juli 1929



In der Kammer erzählte heute Poincaré, was den französischen Staat seine Spekulationen mit den amerikanischen Kriegsvorräten gekostet haben, und der „Paris Soir“ ruft in Erinnerung, wie die Kriegsvorräte verschleudert wurden. Von 1919 bis 1923 regnete es Skandale. Alle zweifelhaften Existenzen und Schwindler jeder Art schienen es auf diese Vorräte abgesehen zu haben.

Wenn die Plünderung eines Kriegsvorrätelagers zu offenkundig wurde, war es eines Morgens einfach abgebrannt. Nicht wenige Abgeordnete und sogar ein Präfekt wurden schwer kompromittiert. Ein amerikanischer Offizier ließ auf seine eigenen Kosten 1500 Kraftwagen nach den Vereinigten Staaten verfrachten. Ein ganzes Lager wurde an einen Interessenten um 25 Millionen Francs verkauft, ein anderer hatte 28 Millionen geboten, aber keine Bestechungsgelder gezahlt.

Das Blatt zählt eine Reihe ähnlicher Fälle auf und erklärt, daß der französische Staat einen Verlust von 8400 Millionen Francs erleide, da angesichts der riesehaften Verschwendung der Vorräte nur ein Erlös von 2‘6 Milliarden dem Staate zugute gekommen sei, und die Vereinigten Staaten 10 Milliarden fordern. Dabei müsse man in Betracht ziehen, daß der französische Staat vom Erlös eine Milliarde überhaupt nie erhalten habe. Die Generale Koltschak, Denikin und Wrangel haben für die ihnen überlassenen Kriegsvorräte natürlich keinen Heller gezahlt.

