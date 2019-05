Heute vor 90 Jahren: Wie lange kann die Erde die Menschheit ernähren?

Neue Freie Presse am 31. Mai 1929

Die Frage nach den Ernährungsmöglichkeiten, die die Erde dem Menschen bietet und die Professor Durig in seiner Festrede in der Akademie der Wissenschaften behandelte, wird sonst gewöhnlich mit einer Schätzung nach Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden beantwortet. Ganz anders hört sich die Antwort an, wenn man die Ziffern des Professors Durig überraschenderweise zwischen 150 und 300 Jahren für einzelne Stoffe errechnet findet, ohne die das Pflanzenleben auf Erden nicht denkbar ist, und dann den Gelehrten folgern hört, daß es ohne Pflanzen auch keine Tiere und keine Menschen geben werde. (...)

