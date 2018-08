Heute vor 90 Jahren: Wien, Mekka der amerikanischen Ärzte

Neue Freie Presse am 19. August 1928

Der Ruf der Wiener medizinischen Fakultät führte schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zahlreiche fremde Aerzte nach Wien, neben solchen aus Deutschland, Großbritannien (namentlich Schottland), den nordischen und anderen Ländern auch schon viele aus Nordamerika. Die große Befriedigung, mit welcher diese Herren und so viele andere amerikanische Aerzte auf ihre Wiener Studien zurückblicken, war die Veranlassung, daß immer mehr ihrer Landsleute die Reise nach Wien antraten, und so wuchs die Zahl der in Wien studierenden amerikanischen Aerzte bald weit über die aus allen anderen Ländern hinaus.