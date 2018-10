Heute vor 90 Jahren: Wien als „Diktator“ für Bund und Länder?

Neue Freie Presse am 18. Oktober 1928

Man kann natürlich nicht an eine Neuregelung eines Teiles der Abgabenteilungsgesetzgebung schreiten, wenn man von vornherein den Standpunkt einnimmt, es sei ausgeschlossen, daß die Gemeinde Wien auf einen Betrag ihres Anteiles verzichte, es sei das eine feste gegebene Größe, darüber dürfe nicht diskutiert werden. Die logische Konsequenz dieses Standpunktes wäre, daß alle übrigen Länder und der Bund sich nach den Entschlüssen richten müßten, welche die Gemeinde Wien faßt. Das ist eine Behandlung der Sache, die im Gegensatz zu unseren verfassungsmäßigen Einrichtungen steht. Es ist eben der Bund der übergeordnete Körper, und es kann, wie immer sich die Parteiverhältnisse in einem Staate gestalten, unmöglich vernünftiges System sein, daß ein Teil des Staates allein entscheidet und die Mehrheit des Parlaments und alle übrigen sich nach dieser Entscheidung richten müssen. Das ist eine so eindeutige Auffassung, daß ihre Unhaltbarkeit offen auf der Hand liegt. Andernfalls wäre Wien ja ein Diktator für den Bund und die Länder.