Heute vor 90 Jahren: Zahnprothesen zum Muttertag

Neue Freie Presse am 12. Mai 1928

Eine Fülle von Blumen wird sich auch heuer anläßlich des Muttertages in Spitälern und Heimen aller Art ergießen und damit Augen und herzen erfreuen. Alle Frauen, die nie aus ihren vier Wänden ehrauskommen, werden an diesem Tage von einem Autobus abgeholt, in unsere herrliche Umgebung geführt und im Grünen bewirtet; kurz, jeder wetteifert nach Kräften, Freude zu bereiten. Nur eine Aktion, die so gar nicht vom Scheine der Poesie umstrahlt ist, aber den bleibendsten Wert besitzt, stockt heuer leider vollkommen: Zahntechniker haben sich im Vorjahre bereit erklärt, eine Anzahl von armen Frauen unentgeltlich mit Prothesen zu versehen; daß sie heuer zwar in uneigennütziger Weise ihre kostbare Zeit wie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, wenn die Kosten des Materials (vierzig Schilling für jede Prothese) getragen würden, ist nur zu begreiflich. Um diese kleine Summe kann so mancher Frau bis zu einem gewissen Grade due Jugend zurückgezaubert werden, vor allem aber ist sie wieder imstande, einen Beruf auszuüben, denn wer kann jemanden anstellen, dessen Aeußeres nicht halbwegs einnehmend wirkt?