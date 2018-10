Heute vor 90 Jahren: Zarin-Witwe Maria Feodorowna gestorben

Neue Freie Presse vom 14. Oktober 1928

Auf ihrer Besitzung in Hvidoere bei Kopenhagen ist heute um 7 Uhr abends die Witwe des Zaren Alexander III., Maria Feodorowna, geborne Prinzessin Dagmar von Dänemark, im 81. Lebensjahre gestorben. Sie war in der letzten Zeit schwer leidend und verbrachte ihre Tage in dämmerndem Halbschlaf. In ihrer Krankheit wurde sie von ihren Töchtern, den Großfürstinnen Xenia und Olga, gepflegt.