Karl Renner: Der Gründungsvater der Republik

Barbara Prammer war Österreichs erste Nationalratspräsidentin, sie war Frauenministerin und stellvertretende Bundesparteivorsitzende der SPÖ, von 1999 bis 2006 war sie Nationalratsabgeordnete, davor Landtagsabgeordnete in Oberösterreich. Das ist nicht nichts.



Allerdings: Karl Renner spielt da schon noch einmal in einer anderen Liga. Er stand an der Wiege der Ersten Republik und der Zweiten Republik. Er ist, wenn man so will, der Gründungsvater der Republik Österreich. Ohne ihn ist weder deren Entstehung noch deren Wiedererstehung denkbar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)