Eine Karawanenstadt als das literarische Herz des alten Afrika

Jeder Kontinent besaß in der Vergangenheit seine sagenumwobenen Orte, kein Europäer kannte sie, umso mehr beflügelten die fernen Paradiese die Fantasie. „El Dorado“ mit seinem Goldüberfluss gehörte dazu, ebenso Marco Polos „Cipangu“, das mystische Land des Sonnenaufgangs. Das Afrika-Bild wurde bis ins 19. Jahrhundert von einer legendären Karawanenstadt beflügelt, deren Name wie ein Zauberwort in den Norden gelangte und dort wundersame Bilder hervorrief: Timbuktu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)