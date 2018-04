Der Blick auf ein blutbeflecktes Wien

Man glaubt, das Wien um 1900 gut zu kennen, aus den nostalgisch verklärenden Erinnerungen von Stefan Zweig etwa und auch aus dem berühmten Werk von Carl Schorske über „Fin-de-siècle Vienna“. Die These des amerikanischen Historikers, dass sich die ästhetische Blüte durch das Versagen des österreichischen Liberalismus und der sich daraus ergebenden Transformation der Energien in die Salons, Kaffeehäuser und Literatenzirkel ergeben habe, machte Furore. Der Blick auf andere Seiten des Geisteslebens, auf ein oppositionelles Milieu und eine Lebensstil-Avantgarde, wurde dadurch verstellt. Die „kritische“ oder „radikale“ Moderne wurde dieser Gegenpol von Allan Janik und Steven Beller genannt.



Zu diesem schwer fassbaren progressiven Netzwerk von Intellektuellen gehörte der heute etwas in Vergessenheit geratene Berthold Viertel (1885–1953). Außer einer kurzen Gasse weit draußen in Favoriten und einem Ehrengrab erinnert in Wien wenig an den Literaten, Theater- und Filmregisseur. Viertel wurde in Wien geboren, arbeitete nach seiner Militärzeit im Ersten Weltkrieg an deutschen Theatern, emigrierte dann in die USA und versuchte – mit wenig Erfolg – in Hollywood Fuß zu fassen. Als Jude fand er nach 1933 in Deutschland keine Arbeitsmöglichkeit mehr und kehrte erst nach 1945 wieder nach Europa zurück, ohne sich hier wieder heimisch fühlen zu können: „Bald ist es so, dass, wohin ich auch immer ginge, ich in ein fremdes Land einwandern würde.“ Er stieß in Berlin und Wien auf einen „neuen Menschentypus, der kaum noch die Sprache mit mir gemeinsam hat.“ Er war entsetzt darüber, dass man hier genau dort fortsetze, wo man Ende der 20er-Jahre aufgehört habe, alles dazwischen würde weggeblendet.