Spanische Grippe 1918: Das Jahr, als die ganze Welt im Fieber lag

Fragen Sie jemanden, was die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Sie werden vermutlich die Antwort erhalten, der Zweite Weltkrieg, der Faschismus, der Stalinismus. Kaum wird man Ihnen antworten: die Spanische Grippe. Keine Monumente erinnern an sie, das kollektive Gedächtnis reagiert außerhalb der Wissenschaft nicht. Wenn sie rezipiert wird, dann als Fußnote des Ersten Weltkriegs. Es bedarf des 100. Gedenkjahres, um an dieses größte Sterben des Jahrhunderts zu erinnern. Die Epidemie raste über den Globus, sie infizierte jeden dritten Menschen auf der Erde und tötete 2,5 bis 5 Prozent der Weltbevölkerung, man nimmt an: 50 bis 100 Millionen. Nur der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen erreichten mit 77 Millionen Toten annähernd diese Zahl. Seit dem Schwarzen Tod im Mittelalter brach nichts Ähnliches über die Menschheit herein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)