Sklaverei und „die Rasse der Unterdrückten“

Kurz vor dem Weltgedenktag der Sklaverei am Donnerstag hat US-Rapper Kanye West im Interview für internationale Aufregung gesorgt. „Wenn man von über 400 Jahre langer Sklaverei hört: 400 Jahre lang? Das klingt für mich nach eigener Wahl . . . So lange in dieser Position zu bleiben, obwohl wir eine große Masse auf unserer Seite hatten, zeigt, dass wir mental gefangen waren.“ Waren die Sklaven also mit schuld an der eigenen Gefangenschaft? Nach heftigen Protesten beschränkte West seine Aussagen: Die (Selbst-)Identifikation von Schwarzen mit der Sklaverei, von Juden mit dem Holocaust wirke schwächend; sie sei ein inneres Gefängnis.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2018)