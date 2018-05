Als der Frost Europas Gesellschaft veränderte

Abgesehen von dem subjektiven Gefühl, dass uns manchmal befällt, nämlich, dass früher die Winter richtige Winter mit viel Schnee und Eis waren, ist festzuhalten: Ganz früher war es wirklich so, etwa in der Zeit um 1600. Das beweist uns schon die Landschaftsmalerei der Holländer im 17. Jahrhundert. Man hielt die Winterdarstellungen lang für ein Modethema der Maler und nahm mit Erstaunen an, dass sich in diesem Land das Freizeitvergnügen von Jung und Alt, Arm und Reich vorwiegend darin erschöpfte, auf vereisten Grachten und Flussläufen begeistert Schlittschuh zu laufen, sommerliche Freizeitaktivitäten hingegen fehlen. Hing das damit zusammen, dass eine bäuerliche Gesellschaft eben im Sommer schwer auf den Feldern schuftete und das wenig anregend für die Bildkünstler war?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)