Tschechoslowakei: Pittsburgh und der Geburtsfehler eines Staates

Wie ein Magnet zog Amerika am Ende des 19. Jahrhunderts die Slowaken an, durch sie wurde die Stadt Pittsburgh in Pennsylvania das „New Slovakia“ der USA. Hier gab es Beschäftigung, hier entstand die größte slowakische Kolonie, weit weg von der europäischen Heimat, wo sie als die ärmsten Hunde galten und von Arbeitslosigkeit, Hunger und nationalem Frust gequält wurden. Sie kamen aus der ungarischen Reichshälfte der k. u. k. Monarchie, in der sie nichts mitzureden hatten, denn die rücksichtslose Magyarisierungspolitik unterdrückte ihre Sprache und Kultur. So fanden sie zu keinem nationalen Selbstwertgefühl wie die Tschechen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)