Als die "Dänenhasserin" in der Ostsee in Flammen aufging

Sie war der Stolz der schwedischen Marine, das Flaggschiff der Flotte von König Erik XIV. - und das größte Kriegsschiff Europas: Die "Makellose" wurde sie genannt, die "Dänenhasserin" wurde sie gerufen. Getauft aber wurde das Segelschiff, dessen exakte Länge bis heute unter Historikern und Archäologen umstritten ist, einst auf den Namen "Mars".

Im Jahr 1558 erfolgte in Schweden ein maritimer Startschuss: Der Monarch veranlasste, Schiffe zu bauen. Großschiffe, um genau zu sein. Das Ziel: die Vorherrschaft in der Ostsee. Und ein Sich-Abhaben von den übrigen europäischen Ländern - allen voran von den verfeindeten Dänen. Unter der Federführung von Baumeister Holger Ohlsson, sollten die Schiffe alsbald vom Stapel laufen, an ihrer Spitze: die "Mars". Sie zu konstruieren verlangte Ohlsson nicht nur Präzision ab, sondern auch Zeit. Von 1561 bis 1563 wurde beinahe täglich Hand an Eichenholz und Eisenbolzen angelegt. Zeichnung der ''Mars" aus dem Jahr 1909, von Jacob Hägg (1839–1931) – (c) Public Domain, Wikimedia Wie groß das Schiff letztlich war, kann trotz des betriebenen Aufwands nur geschätzt werden. Vermutlich zwischen 54 und 60 Meter könnte die "Mars" lang gewesen sein, an die 1800 Tonnen an Verdrängung dürfte sie gehabt haben und etwa 120 bis 130 Geschütze. Die Besatzung dürfte etwa 350 Mann ausgemacht haben, ungefähr gleich lautend dürfte die Zahl der Soldaten gewesen sein.

Maritimes Wettrüsten

Fest steht: Ihr wichtigster Einsatz sollte denn auch der letzte der "Mars" werden. Im "Dreikronenkrieg" (benannt nach den drei Kronen im schwedischen Wappen, die die Dänen schlichtweg adaptierten; siehe Infobox unten) standen sich ab dem Juni 1563 das Königreich Schweden auf der einen und das Königreich Dänemark mit seinen Verbündeten, der Hansestadt Lübeck und dem Königreich Polen auf der anderen Seite gegenüber. Die Seeschlachten wurden im übrigen Europa viel beachtet, auch, weil sie ein bislang in dieser Art kaum gekanntes maritimes Wettrüsten aus der Taufe hoben. Die eingesetzten Schiffe wurden größer, ihre Bewaffnung massiver.

Am 30. Mai 1564 standen sich in der Ostsee schließlich mehrere Dutzend Schiffe gegenüber: Zwischen Öland und Gotland fanden 16 Großschiffe unter dem Kommando des dänischen Admirals Herluf Trolle sowie zehn Lübecker Großschiffe, die Admiral Friedrich Knebels Befehlen Folge leisteten, Platz. Ihnen gegenüber formierten sich 16 schwedische Großschiffe, die Admiral Jakob Bagge anführte - unter ihnen, die "Mars".

Während am ersten der zwei Tage andauernden Gefechte die Schweden im Vorteil waren, drehte sich der Wind - und damit das Blatt - am 31. Mai. Nach und nach zogen sich die schwedischen Schiffe zurück, mit Ausnahme der "Mars", die sich alsbald von Feinden eingekreist sah. "Fighting continued the whole day, and after the interruption if the night was renewed the next morning, when the Mars being surrounded", heißt es etwa in den Aufzeichnungen "Scandinavia: Ancient and Modern" von Andrew Crichton aus dem Jahr 1838.

Trotz der feindlichen Übermacht, gelang es der Besatzung der "Mars", ein Schiff der Lübecker zu versenken und mehreren dänischen Schaden zuzufügen. Letztlich wurde sie doch übermannt: Das Lübecker Flaggschiff "Die Engel" und der Lübecker "Fuchs" konnten sich der "Mars" soweit annähern, dass der Stolz der Schweden geentert wurde - und Feuer fing.

"500 erschlagen, 100 gefangen"

Laut Florian Huber sollen sich zwischenzeitlich 900 Mann auf der "Mars" bekriegt haben. Dabei sollen die Holzplanken derart mit Blut getränkt worden sein, dass Schiffsjungen sie mit Sand bestreuten, wie der Unterwasserarchäologe in der Fachzeitschrift "Archäologie in Deutschland" festhielt. Ähnlich die Zahlen von Crichton: "She (die "Mars", Anm.) was then set on fire and blown up with 880 Swedes and Danes on board, all of whom were either drowned or consumed in the flames", schrieb er. Wobei anzumerken ist: das Schiff wurde nicht gesprengt, es explodierte, als die Flammen die Pulverkammern erreichte - die Trümmer sollten auf einer Fläche von rund 200 mal 200 Metern am Meeresgrund ihre vorläufig letzte Position einnehmen.

Der Großteil der an Bord befindlichen Männer ertrank oder wurde durch herumfliegende Schiffsteile erschlagen. "500 erschlagen, 100 gefangen", sollte die knapp gehaltene Bilanz Knebels lauten. Freilich: Das Ende des Krieges sollte die Zerstörung der "Makellosen" nicht einläuten, einen harten Schlag gegen die Motivation der Schweden bedeutete ihr Untergang aber sehr wohl. Zudem wurde auch eine Wende im Schlachtschiffbau eingeläutet: Bis 1567 sollten in Lübeck zwei Schiffe nach dem Modell der "Mars" fertiggestellt werden, 1570 stockte der dänische König Friedrich II. seine Flotte um noch größere Gefährte auf.

Die "Mars" selbst sollte einstweilen in 75 Meter Tiefe am Meeresgrund ruhen - bis Taucher der "Ocean Discovery" im August 2011 darauf stießen.