Heute vor... im Mai: Die Zukunft Belgiens

Die Presse am 31. Mai 1865

Die Zukunft Belgiens ist jetzt die große Sorge der politischen Kreise unseres Weltheils. Die Meinung ist allgemein verbreitet, das Leben des greisen Königs Leopold werde binnen kurzer Zeit zu Ende gehen, und man frägt sich allerwärts, ob nicht mit dem Ableben dieses Monarchen Gefahren für das Land von der französischen Seite heraufziehen werden.

Es gibt wenig Franzosen, die nicht glauben, es sei Frankreich ein ungeheures Unrecht geschehen, als man nach dem Sturz der napoleonischen Herrschaft Belgien wieder von ihm lostrennte. Die paar Jahre des Besitzes während der Zeit der großen europäischen Stürme sind für die meisten Franzosen ein unanfechtbarer Rechtstitel auf alle Zeiten, und “überdies ist ja Belgien” , so meint man wenigstens in Paris, “ein Französisch sprechendes Land”, nur von etwas untergeordnetem Aftercharakter. Man kann daher Imperialisten, Royalisten und sogar gallische Zivilisations-Kampfhähne, wie Felix Bnat, von der zukünftigen Annexion Belgiens als von einer ganz selbstverständlichen Sache perorieren hören. Nur der bessere Theil der liberalen und demokratischen Parteien Frankreichs - es ist freilich ein sehr kleiner Bruchtheil - stimmt in diesen Chours nicht ein.