Als "ein Knallkörper" in Andy Warhol explodierte

Sein Geburtsjahr ist umstritten - und es ist nicht das einzige Fragezeichen in seiner durchaus umfassenden Biografie. Der Sohn eines Bergarbeiters soll am 6. August in Pennsylvania geboren worden sein - 1928 oder 1930. Gemeint ist: Andy Warhol. Überhaupt gibt es zur Kindheit und Jugend des Künstlers mit der markanten Silberperücke kaum verlässliche Quellen. Dass er als Heranwachsender mit Nervenzusammenbrüchen zu kämpfen hatte und daher in Malbücher vergraben wochenlang das Bett hütete, will zumindest die Legende wissen.

Fest steht, dass Andrew Warhola - wie das dritte Kind von aus (der heutigen) Slowakei in die USA ausgewanderten Eltern eigentlich hieß, bevor er seinen Namen "amerikanisierte" - Malerei und Design am Carnegie Institute of Technology studierte und später als Werbegrafiker in New York sein Geld verdiente. Ebenfalls als gesichert gilt Warhols Spitzname: "Drella", eine Kombination aus Dracula und Cindarella. Und: seine Leidenschaft für das Einkaufen.

Beliebtes Warhol-Motiv: Campbell-Suppendosen – (c) imago/PanoramiC (JB Autissier)

Ein weiteres Faktum: Warhols Interesse galt dem Trivialen. Mit Schablonenbildern von Suppendosen, deren Inhalt jahrelang sein Hauptnahrungsmittel darstellte, machte er in seinen 30ern erstmals von sich reden. Und schaffte es, dafür auch entsprechend entlohnt zu werden. Das Ölbild "Campbell-Suppendosen mit sich lösendem Etikett" wurde 1962 für 60.000 Dollar versteigert. Die Darstellung von Hollywood-Stars wie Marilyn Monroe, Berühmtheiten wie Jacqueline Kennedy, Comichelden wie Popeye, kombiniert mit extremer Nahsicht, farblichen Kontrasten und Vereinfachung sollten folgen - und sein Markenzeichen werden. Wie auch jenes seiner Assistenten. Denn einige Warhol-Bilder sollen nicht von ihm, sondern von ihnen hergestellt worden sein.

Bald genügte Warhol, der sich selbst einst als "Groupie der Prominenz" bezeichnete, die malerische Kunst nicht mehr: Zwar waren die "Factories" - Kommunen, in denen der Mitbegründer und wohl bedeutendste Vertreter der US-amerikanischen Pop Art werkte - gut besucht. Bob Dylan, Salvador Dalí oder Mick Jagger sollen sich die Klinke in die Hand gegeben haben. Doch Warhol wollte sich anders ausprobieren: filmisch. 1964 strapazierte er mit "Eat" die Nerven des Publikums, das einem Mann zusah, wie er eine halbe Stunde lang einen Pilz isst. Ähnlich "Sleep", ein sechsstündiges Filmprotokoll eines schlafenden Mannes.

"Als ob ein Knallkörper in mir explodiert wäre"

Eine Zäsur in Warhols Lebens sollte der 3. Juni 1968 darstellen. Nachdem er mit seiner Mutter ein Gebet gesprochen hatte, verließ der Künstler an jenem Montagmorgen sein Haus in New York, fuhr mit dem Taxi nach Downtown zur "Factory" am Union Square. Dort angekommen, begegnete er seinem Lebensgefährten Jed Johnson - und Valerie Solanas. Zu dritt betraten sie das Gebäude, wo die radikale Feministin (Gründerin und einziges Mitglied der "Society für Cutting Up Men", kurz S.C.U.M.) einen Revolver zog und einen Schuss abfeuerte. "Nein, Valerie, tus nicht", soll Warhol geschrien haben. Solana quittierte die Rufe mit einem zweiten Schuss, woraufhin sich Warhol unter einen Schreibtisch fallen ließ - auf den Solana zuschritt und ein drittes Mal abfeuerte. Diesmal traf die Kugel.

"Es tat so weh, dass ich am liebsten tot gewesen wäre", sollte sich Warhol später an die Wunde in seiner Brust ("als ob ein Knallkörper in mir explodiert wäre") erinnern. Dass er überlebte, grenzte an ein Wunder: Sechs Minuten nach seiner Ankunft im Krankenhaus soll er bereits klinisch tot gewesen sein, doch die Mediziner wollte ihn nicht aufgeben, kämpften in einer rund fünfstündigen Operation um sein Leben. "Andy Warhol fights for life", lautete die entsprechende Schlagzeile der "New York Post".

Dass Solana nicht weiter geschossen hatte, lag übrigens an einer Ladehemmung des Revolvers. Sie verließ daraufhin das Atelier - und stellte sich wenige Stunden später einem Polizisten auf dem Times Square. Vor einem Richter sagte die Verfechterin von Selbstmord-Zentren für Männer ("Männer sind seelische Krüppel", lautet eine Zeile des S.C.U.M.-Manifests - die Abkürzung steht für "Abschaum") später aus: "Warhol hat mich total blockiert." Sie hätte Warhol dafür bestrafen wollen, dass er in seinen Filmen Frauen degradiere. Insofern: "Ich habe nichts zu bereuen." Letztlich wurde Solana, die Unterstützung von der New Yorker Sektion der National Organisation of Women erhielt, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen.

Auf die Kugel folgt die Kritik "am blonden Guru"

Das Attentat löste eine Welle an Empörung aus - auf beiden Seiten. Zum einen waren da Künstlerkollegen, die für Warhol in die Presche sprangen. "Man kriegt schon mehr, wenn man ein Auto stiehlt", soll sich der Musiker Lou Reed über den milden Schuldspruch ereifert haben. Zum anderen waren da jene, die nun mit Warhol selbst abrechneten. "Der König der Pop Art war der blonde Guru einer alptraumhaften Welt, der Entartetes fotografierte und als Wahrheit deklarierte", schrieb das "Time Magazine".

Darstellung von Hollywood-Star Marilyn Monroe von Andy Warhol – (c) imago (Luis Victor Carballo del Palacio)

Zwei Monate lang musste Warhol im Krankenhaus behandelt werden. Nach seiner Entlassung musste er weiterhin ein medizinisches Korsett tragen - und sah sich fortan von der Angst begleitet, neuerlich Opfer eines Anschlags zu werden. Mit intensiver Malerei und Siebdrucken versuchte er, das Erlebte zu verarbeiten. Und zu vermarkten: Seinem Motto getreu ("Gute Geschäfte sind die beste Kunst") ließ er sich von Richard Avedon in seinem Korsett fotografieren, das Warhol einmal mit einem Kleid von Yves Saint Laurent ("lauter Nähte") verglich.

Entsprechend ironisch reagierte auch der Kunstmarkt. Die Preise für Warhols Werke stiegen schlagartig um ein Vielfaches an.

Wunsch nach einem Masseartikel

Wenn er nicht arbeitete, suchte Warhol bei Partys Ablenkung, zählte bald zu den Stammgästen des "Studio 54", wo er fragwürdige Kontakte - etwa zu Anhängern des philippinischen Diktators Marcos - knüpfte. Als 1972 seine Mutter starb, zog sich Warhol zurück, beschäftigte sich mit einer Druckserie zum Thema "Tod".

15 Jahre später sollte der Tod Warhol erneut einholen: Am Morgen des 22. Februar 1987 verstarb er, nachdem er sich einer Gallenblasenoperation unterzogen hatte. Die genauen Umstände seines Ablebens gelten bis heute als ungeklärt. Während seine Beisetzung im engsten Familienkreis erfolgte, nahmen an einem Abschiedsgottesdienst für ihn mehr als 2000 Menschen teil; unter ihnen Dutzende Stars wie Bianca Jagger, Grace Jones und Raquel Welch.

So endete Warhols Leben, wie es begonnen hatte: mit einem Fragezeichen. In diesem Sinne sei auch auf ein angebliches Zitat des Mannes, nach dem im Jahr 1999 gar ein Asteroid benannt wurde, verwiesen. "Ich wünschte, ich könnte so etwas wie die Blue Jeans erfinden. Etwas, damit sich die Leute an einen erinnern. Einen Massenartikel", soll Warhol gesagt haben. Ein Wunsch, der - sollte es tatsächlich jener des Künstlers gewesen sein - sich jedenfalls erfüllt hat.