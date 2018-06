Von Atatürk zu Erdoğan - eine Geschichte der türkischen Republik

Es waren prophetische Sätze: „Wie aber, wenn sich die Türkei neu definierte? An einem bestimmten Punkt könnte die Türkei es leid sein, die frustrierende und demütige Rolle des Bittstellers zu spielen, der um Aufnahme in den Westen bittet (. . .). Dann müsste sie das Erbe Atatürks noch gründlicher verwerfen als Russland das Erbe Lenins verworfen hat. Auch bedürfte es eines Führers vom Kaliber Atatürks, eines Führers, der religiöse und politische Legitimität in sich vereinigte, um aus dem zerrissenen Land Türkei einen Kernstaat des Islam zu machen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2018)