Der Wettlauf gegen den Schwarzen Tod

Im Mai 1894 waren die Kolonialmächte England und Frankreich nervös: Im März waren in der südchinesischen Stadt Canton innerhalb weniger Wochen 60.000 Menschen gestorben. Zwei Monate später gab es 100.000 Tote in Hongkong. Die Pest war wieder da. Bereits fünf Jahrhunderte davor hatte die Krankheit – der „Schwarze Tod“ - ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahingerafft. Nun drohte sie sich über die britische Kolonie und wichtige Handelsstadt Hongkong auf die ganze Welt zu verbreiten.

Die Engländer riefen den japanischen Bakteriologen Shibasaburo Kitasato um Hilfe. Doch auch Frankreich hatte mit seinen Kolonien im benachbarten Indochina großes Interesse daran, die gefürchtete Seuche einzudämmen. Sie schickten den 31-jährigen Arzt Alexandre Émile Jean Yersin nach Hongkong, um der „Pestmikrobe nachzuspüren“. Was folgte, war ein Wettlauf zweier Forscher mit dem gleichen Ziel: Die Ursache der Pest zu finden.

Der junge Schweizer hatte sich bereits in Paris einen Namen gemacht. Er studierte unter dem berühmten Batkeriologen Robert Koch und dem Impfionier Louis Pasteur und entdeckte zusammen mit einem Kollegen das lebensbedrohliche Gift des Diphterie-Erregers. Trotzdem war er der Vergleich zu dem erfahrenen japanischen Professor, der Außenseiter im Rennen um die Entdeckung des tödlichen Erregers. Während Kitasato mit sechs Assistenten anreise, kam Yersin alleine, im Gepäck bloß sein Mikroskop, einen Sterilisator und Gefäße für Bakterienkulturen. Der junge Arzt Alexandre Yersin. – Wikipedia

Ein ungleicher Wettkampf

"Ich sehe viele tote Ratten auf dem Boden liegen. Die Ratten sind sicherlich die eigentlichen Verbreiter der Epidemie", notierte Yersin bei seiner Ankunft in Hongkong. Dass Rattenflöhe als Hauptüberträger der Pest gelten, war damals noch nicht bekannt. Es war der 15. Juni 1894. Kitasato, der für das deutsche Robert Koch-Institut forschte, war bereits seit drei Tagen in der Stadt.

Kitasato hatte bereits alle Räume im Krankenhaus von Kennedy Town belegt, Yersin wurde mit Widerwillen eine Ecke des Treppenhauses zugewiesen, wo er ein kleines Labor einrichtete. Auch die Pestleichen waren den Japanern vorbehalten. Kitasato hatte bei den britischen Behörden durchgesetzt, dass er allein Pesttote untersuchen durfte. Yersin bestach daraufhin einen Bestatter, der ihm Zutritt zu einem Keller verschafft, wo die Toten vor der Beisetzung gelagert wurden. „Sie liegen in ihren Särgen, ganz mit Kalk bedeckt. Ein Sarg wird geöffnet. Ich schiebe den Kalk beiseite, um die Leistengegend freizulegen. Die Beule ist deutlich auszumachen. In weniger als einer Minute habe ich sie herausgeschnitten."

Eine Bambushütte als Schlüssel zum Erfolg

Im Gegensatz zu seinem japanischen Konkurrenten konzentrierte sich Yersin nicht auf das Blut der Opfer, sondern auf die Pestbeulen, in denen er „eine riesige Zahl von Bazillen“ fand. Doch das Arbeiten im Treppenhaus gestaltete sich als schwierig. Yersin ließ sich daraufhin eine kleine Bambushütte bauen, in dem er mitsamt Bakterienkulturen und Versuchstieren umzog.

Ein Glücksfall, wie sich herausstellte. Kitasato, in seinem Labor besser ausgestattet, lagerte die Kulturen in einem Brutkasten bei 37 Grad, um die normale Körpertemperatur zu simulieren. Was beide Forscher zu dem Zeitpunkt nicht wissen: Pesterreger vermehren sich besonders gut bei 28 Grad – der Durchschnittstemperatur von Hongkong und jene in der Bambushütte Yersins. Am 20. Juni 1984 gelang es Yersin als Erster, die Erreger zu isolieren und die Krankheit auf Mäuse und Meerschweinchen zu übertragen.

Der Streit zwischen den beiden Forschern war damit jedoch nicht beendet. Kitasato behauptete lange, der eigentliche Entdecker des Pesterregers zu sein. Erst später erwies sich der Erreger, den Kitasato isolierte und als Verursacher der Pest beschrieb, als zufälliger Begleitkeim der Erkrankung. Im Jahr 1970 wurde Yersin sein Erfolg posthum zugestanden. Seitdem trägt der Pesterreger seinen Namen: Yersinia Pestis.

Die Pest in Asien konnte mit der Entdeckung des Bakteriums nicht mehr eingedämmt werden. Es entwickelte sich in den nächsten 50 Jahren zur sogenannten "Dritten Pest-Pandemie" (nach der Justitianischen Pest im sechsten Jahrhundert und dem europäischen Pandemie "Schwarzer Tod" am Ende des Mittelalters) und kostete weltweit rund 12 Millionen Menschenleben. Obwohl sie mittlerweile mit Antibiotika behandelt werden kann, ist die Pest auch heute nicht vollständig ausgerottet. Erst im Herbst 2017 brach in Madagaskar eine Pest-Epidemie aus, bei der über 100 Menschen starben.