Der erste Mormone, der US-Präsident werden wollte

Wenn ein Amerikaner das Amt des Präsidenten anstrebt, kommt er an Gott nicht vorbei. Spätestens beim Amtseid muss er auf die Bibel schwören, üblicherweise wird ein „So wahr mir Gott helfe“ an den Schwur angehängt. Dennoch, formal sind in den USA sind Religion und Staat strikt getrennt.

Joseph Smith Jr. wollte das ändern. Der 39-Jährige, der 1844 als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in den USA antrat, wollte eine „Theo-Demokratie“ aufbauen, „in der Gott und das Volk die Macht haben.“ Er war der Gründer der Religionsgemeinschaft der Mormonen, und wird heute als Prophet verehrt. Kritische Historiker bezeichnen ihn als größenwahnsinnigen Okkulisten.

Smiths Wahlkampf dauerte nicht lange. Fünf Monate, nachdem er seine Kandidatur bekannt gab, wurde er von aufgebrachten Bürgern am 27. Juni 1844 ermordet. Als erster und bisher einziger Präsidentschaftskandidat. Das kam jedoch nicht völlig überraschend. Auch die zahlreichen Anhänger, die im Frühling 1844 für Smith durch die Vereinigten Staaten reisten, trafen vielerorts auf Gewalt und verärgerte Menschenmassen. Denn die Mormonen wollten nicht nur die Nachricht über Smiths Kandidatur, sondern auch seine Prophezeiungen verbreiten. Die seltsamen Überzeugungen und Gebräuche der Mormonen, etwa die Polygamie, stießen schon damals auf Unwillen. Smith sollte nicht der letzte Mormone bleiben, der für das Präsidentschaftsamt kandidierte. Der Republikaner Mitt Romney, der in der Wahl 2012 gegen Barack Obama antrat - und unterlag, ist ebenfalls ein prominenter Vertreter der Kirche.

Mit einer Vision zur Mission

Begonnen hatte alles im Jahr 1820, als der 14-jährige John Smith nahe der Kleinstadt Manchester im Bundesstaat New York zum Gebet in den Wald ging. Dem Landarbeitersohn erschien sowohl Gott der Vater als auch Jesus Christus, heißt es in der mormonischen Lehre. Es war seine ersten Vision. Im Jahr 1823 erschien ihm ein Engel namens Moroni. Er erzählte Smith von geheimen Goldplatten, die auf einem nahen Hügel vergraben seien.

John Smith – (c) imago/ZUMA/Keystone (imago stock&people)

Ausgraben durfte Smith die Platten aber erst vier Jahre später. Er entdeckte ägyptische Schriftzeichen, die er mithilfe einem Seherstein enträtselte und ins Englische übersetzte. So entstand das „Buch Mormon“, die Heilige Schrift der Mormonen, das 1830 mit einer Auflage von 5000 Exemplaren erschien. Im gleichen Jahr gründete John Smith die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.

Immer weiter gen Westen

Schon zur Zeit ihrer Gründung stieß die Glaubensgemeinschaft auf viel Skepsis und Misstrauen. Deswegen zog Smith mit seinen Anhängern immer wieder weiter Richtung Westen. In Ohio wurde er 1832 geteert und gefedert. Trotzdem baute er dort – auf Kredit - noch den ersten Mormonentempel bevor er, auf der Flucht vor Gläubigern und Banken, mit seiner Anhängerschar weiter nach Missouri zog. Dort kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der ansässigen Bevölkerung. Schlägertrupps der Mormonen kämpften gegen eine staatliche Miliz. Smith wurde wegen Hochverrats inhaftiert, konnte jedoch fliehen. Es ging weiter nach Nauvoo, Illinois.

Es sollte Smiths letzte Station werden. Nicht nur unter der andersgläubigen Bevölkerung, auch unter seinen Anhängern sorgte seine Praxis der Polygamie, der Vielehe, für Unmut. Denn der Prophet dürfte auch den Frauen seiner Weggefährten nachgestellt haben. Mit Erfolg: Er soll geschätzt 40 Frauen geehelicht haben, wie die Mormonen erst 2014 selbst publik machten.

1844, im Jahr seiner Kandidatur, ließen Gegner Smiths in Nauvoo eine Zeitung drucken, in der sie offene Kritik an seinen Lehren äußerten. Smith schickte seine Truppen, um die Druckerpresse zu zerstören. Dieser Angriff auf die Pressefreiheit war für die Amerikaner zuviel. Smith wurde verhaftet. Bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte, stürmten wütende Bürger das Gefängnis. Smith versuchte sich noch mit einer Pistole zu verteidigen, stürzte jedoch aus dem Fenster und wurde getötet.