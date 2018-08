Der Park, die Villa und das Meer

Opatija, am 21. Juli 2018. Wäre nicht das glitzernde Meer, könnte man als österreichischer Urlauber glauben, nicht in Kroatien, sondern in Bad Ischl gelandet zu sein. Wie wenn die Stadt nicht genug hätte mit ihren blühenden Parks, schönen Hotels und breiten Meeresterrassen, veranstaltet sie auch noch ein kakanisches Spektakel mit historischen Kostümen, Walzerklängen, Kutschen und Erinnerungen an Besucher wie Gustav Mahler, Franz Lehar und – natürlich – den Kaiser.



Dann noch eine Melange im Café Wagner, das rundet einen Abend mit Retro-Charme ab. „Nizza an der Adria“ und „Wintergarten von Wien“ nannten die Österreicher früher diesen Ort, da hatte er sich schon entwickelt, vom Fischerdorf zum Luftkurort und Seelenbalsam für die gehobene Gesellschaft. Der Weg dahin begann mit dem Bau einer Villa.

