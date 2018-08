Forscher entdecken Millionen Jahre altes Flugsaurier-Skelett

In den USA haben Forscher ein besonders gut erhaltenes Skelett eines Flugsauriers entdeckt. Das Exemplar des Caelestiventus hanseni wurde im westlichen Bundesstaat Utah gefunden, wie das Fachmagazin "Ecology & Evolution" am Montag berichtete.

Das Tier hatte demnach eine Flügelspannweite von eineinhalb Metern sowie 112 Zähne. Es flog aber nur bei der Nahrungssuche und bewegte sich ansonsten mit seinen vier Füßen auf dem Boden.

Meet Caelestiventus hanseni, the new pterosaur discovered by BYU paleontologists that is more than 200 million years old. pic.twitter.com/Mzwf1uBoUh