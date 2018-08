Die gescheiterten Helden von Prag

Zuerst beginnen die Fensterscheiben zu klirren, dann die Gläser in den Vitrinen der Wohnungen. Mit diesen akustischen Elementen wird in der Verfilmung von Milan Kunderas Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ das Überraschende, das Überwältigende signalisiert: Panzer dringen mitten in der Nacht in eine schlafende Stadt ein. Es ist Prag, das Morgengrauen des 21. August 1968.



Die Invasion war in völliger Funkstille abgelaufen, an zwanzig Punkten hatten die längst vorbereiteten Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten Sowjetunion, Polen, Ungarn und Bulgarien die Grenzen überschritten und die Tschechoslowakei, die ebenfalls zu diesem Pakt gehörte, überfallen. Sie beendeten damit mit einem Schlag ein gesellschaftliches und politisches Experiment, nämlich das eines kommunistischen Systems „mit menschlichem Antlitz“, den sogenannten „Prager Frühling.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)