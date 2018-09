Vor 200 Jahren schlug die "Geburtsstunde" der Bluttransfusion

„Blut ist ein ganz besondrer Saft.“ Dieser Satz, den Johann Wolfgang von Goethe, im Jahr 1808 Mephistopheles zu Faust sprechen lässt, zeigt, wie fasziniert die Menschen seit jeher von dem roten Nass waren – und bis heute sind. Bücher, Gemälde, Filme beschäftigen sich mit dem „flüssigen Organ“, wie Blut auch genannt wird. Die Medizin und die Religion ebenfalls. Und doch sollte es erst vor 200 Jahren gelingen, bis die erste Übertragung von Mensch zu Mensch gewagt – und noch länger, bis sie ohne Lebensgefahr möglich – wurde.

Schon im Altertum kam der Gedanke auf, tierisches Blut auf den Menschen zu übertragen. Blut als Trank wurde als Heilmittel auserkoren - jedoch verfehlte es seine Wirkung. Bekanntestes Beispiel ist der Fall des im Juli 1492 im Sterben liegenden Papstes Innozenz VIII. Ihm wurde das Blut dreier Zehnjähriger offeriert, um ihn zu verjüngen (womöglich motiviert durch die Zeilen im Buch Mose, wonach „des Leibes Leben im Blute“ sei). Doch der Plan misslang: Die Kinder starben im Zuge des Experimentes, dem Kirchenoberhaupt blieb eine Genesung verwehrt.

Hunde, Ziegen, Schafe - Mensch

Das Interesse am Blut und seiner möglichen Wirksamkeit riss dadurch nicht ab: William Harvey beschrieb im Jahre 1628 den Blutkreislauf und verlieh der Idee damit neue Faszination. Richard Lower gelang im Februar 1666 schließlich das Kunststück der Transfusion des roten Safts. Allerdings wagte er sich nicht an den Menschen, sondern leitete das Blut von einem Hund in den anderen – via Spritze. Ein Jahr später, am 15. Juni 1667, wagten sich die französischen Ärzte Jean Denis und Paul Emmerez dann an den Menschen – und dokumentierten ihr Wagnis. Laut den Schriften litt ein 15-Jähriger acht Wochen lang an Fieber. Die Mediziner ließen ihn in dieser Zeit zwanzigmal zur Ader und spritzten ihm als Ausgleich das Blut von Lämmern. Dem Jungen soll das Blut bekommen haben, lediglich leichtes Nasenbluten wurde als Nebenwirkung vermerkt. Auch das Fieber soll aufgehört haben.

Da in der Folge Versuche mit der Transfusion von Schafsblut tödlich endeten, bildete sich bald eine Front gegen die blutige Praxis. Insbesondere der damalige Nürnberger Arzt Mercklin forderte den Verzicht der Verwendung von Tierblut und riet zu Mensch-zu-Mensch-Übertragungen.

Letztere gelang erst 1818: Am 1. September führte der englische Geburtshelfer James Blundell am Guys-Hospital in London die erste Bluttransfusion von Mensch zu Mensch durch. Seinem Patienten, einer äußert abgemagerten Person, wurde etwa ein halber Liter Blut eingeflößt – abgenommen von zufällig anwesenden Personen. Der Gesundheitszustand des Patienten soll sich daraufhin kurzzeitig verbessert haben. 56 Stunden nach der Transfusion verstarb er allerdings. Gemäß dem verfassten Obduktionsbericht soll der Tod jedoch nicht aufgrund des Spenderblutes eingetreten sein, sondern Folge der Abmagerung und Blutleere des Betroffenen gewesen sein. Dennoch: Die „Geburtsstunde“ der Bluttransfusion zwischen Menschen hatte geschlagen.

Entdeckung der Blutgruppen

Trotz des (kurzen) Erfolges sollte es weitere Jahrzehnte dauern, bis aus dem Wagnis das Risiko wich und die hohe Sterberate sank. Bis dahin lautete ein oft gehörtes Zitat in Arztkreisen: „Die Transfusion ist einer der sichersten chirurgischen Eingriffe. Die Sterberate liegt bei einem von drei Patienten.“

Das Jahr 1900 brachte schließlich die Entdeckung der Blutgruppen (A, B, 0) durch den Wiener Arzt Karl Landsteiner – und damit die zweite Geburtsstunde der Bluttransfusion; nämlich jener, wie sie bis heute durchgeführt wird. Wenn eine Bluttransfusion erfolgreich verlaufen soll, darf nur blutgruppengleiches Blut übertragen werden, sonst kommt es zu einer lebensbedrohlichen immunologischen Reaktion auf das fremde Blut.

Der erste Bluttransfusionsdienst wurde indes nicht in Wien, sondern im Oktober 1921 in der britischen Hauptstadt London ins Leben gerufen.

(hell)