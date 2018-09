Heute vor... im August: Bahnhofsauskünfte durch den Lautsprecher

Neue Freie Presse am 31. August 1928

Die Bundesbahndirektion Wien-Südwest teilt mit: Im Wiener Westbahnhof steht seit 24. August d. J. eine von der Firma Siemens & Halske zur Verfügung gestellte Lautsprecheranlage versuchsweise in Verwendung.

Sie dient vornehmlich dazu, wichtige Mitteilungen über den Zugsverkehr an die Reisenden in den Warteräumen und Vorhallen der Abfahrtsseite zu verlautbaren und ihnen bei Zugsgruppen durch Ansage des Ausstellungsgeleses und der Reihung der Züge das Aufsuchen der Wagen zu erleichtern, nicht zuletzt auch, um bei Abfahrtsverzögerungen, wie sie sich in Zeiten gesteigerten Verkehres oder aus betriebstechnischen Notwendigkeiten wie infolge der baulichen Enge des Westbahnhofes zuweilen ergeben, das Publikum über die Gründe zu informieren.