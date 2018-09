Der Vietnam-Krieg dauert noch an

Schindlers Liste“, „Pearl Harbor“ oder auch „Unsere Mütter, unsere Väter“ – Bilder aus Filmen und Serien prägen heute die kollektiven Geschichtsbilder. Und so wird auch die bildgewaltige, auf menschliche Schicksale fokussierte 18-stündige Doku-Serie „The Vietnam War“ die Vorstellungen einer Generation über diesen 20 Jahre andauernden, 1975 beendeten Krieg entscheidend mitformen – nicht nur in den USA, sondern, wegen ihres durschlagenden internationalen Erfolgs, auch in Europa. 34Millionen sahen offiziellen Angaben zufolge die Serie, als sie vor einem Jahr, zum 50. Jahrestag des Höhepunkts des Krieges, in US-amerikanische Wohnzimmer kam. Und in europäische – der Fernsehsender Arte zeigte eine um zehn Stunden verkürzte, mehrteilige Fassung.

Nun werden am 17. September die renommierten US-Fernsehpreise, die Emmy Awards, verliehen. Die Academy of Television Arts & Sciences hat die Serie für gleich vier Emmys nominiert – unter anderem für das beste Drehbuch und die beste Regie. Doch vor allem eine Spezies ist darüber gar nicht erfreut: Es sind die Historiker.

Ihr Protest ist nicht neu. Die Emmy-Nominierungen haben sie neu entfacht, doch schon seit einem Jahr wird die Serie in der akademischen Szene scharf kritisiert. Nicht infrage gestellt wurde dabei die Kraft der erzählten Geschichten (obgleich sie teilweise als stereotyp bemängelt wurden) und der eindringlichen Bilder. Doch was die Darstellung der politischen Zusammenhänge betrifft, gehen die Kritiker bis zum Vorwurf massiver Geschichtsverzerrung. Im Juni etwa veranstaltete das renommierte Magazin „Diplomatic History“, das führende Magazin über die Geschichte der US-amerikanischen Außenpolitik, einen Round Table von zehn Historikern zum Film, mit durchwegs vernichtenden Urteilen.

Widerlegte historische Mythen

Sie betreffen zunächst die Berücksichtigung–in diesem Fall Nichtberücksichtigung – jüngerer Forschungsergebnisse. Das Regieduo Ken Burns und Lynn Novick stützte sich vor allem auf Neil Sheehans mit dem Pulitzer Prize ausgezeichnetes Buch „A Bright Shining Lie: John Paul Vann And America in Vietnam“ aus dem Jahr 1988. Und so werden, wenn es etwa um die politischen Strategien und Absichten von Präsident Richard Nixon, die Ziele seines Nachfolgers, Gerald Ford, das Kriegsende 1975 oder die Gründe für den Fall Südvietnams geht, zum Teil widerlegte historische Mythen wiederholt.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Darstellung der Antikriegsbewegung. Tatsächlich fällt auf, dass deren in der Serie gezeigte Vertreter im Unterschied zu den Kriegsteilnehmern erzählerisch kein Gesicht bekommen: Sie bleiben schemenhaft und werden insgesamt wenig schmeichelhaft gezeigt.

Schließlich stoßen sich viele Historiker an der Behandlung der Frage nach dem Warum dieses Kriegs, der Millionen (größtenteils vietnamesische) Tote gebracht hat. Hier vermittelt die Serie einen resignativen, im Grunde aber für die Zuseher intellektuell komfortablen Geschichtsfatalismus. Eine Passage des Erzählers in der ersten Episode bringt das Narrativ bezeichnend vage auf den Punkt: „Amerikas Wirken in Vietnam begann im Geheimen. Es endete dreißig Jahre später als Desaster. Es wurde mit guten Absichten von anständigen Menschen begonnen, aufgrund von verhängnisvollen Missverständnissen, amerikanischer Selbstüberschätzung und Fehleinschätzungen des Kalten Kriegs. Und es wurde weitergeführt, weil es einfacher schien, sich durchzuwurschteln, als zuzugeben, dass tragische Entscheidungen von fünf Präsidenten dies alles verursacht hatten.“

Der Krieg als ahistorische schreckliche Tragödie – dieser Eindruck bleibt vor allem beim Zuseher zurück. „The Vietnam War“ versucht erst gar nicht, ein historisches Verständnis der Kriegsursachen (mit der Vorgeschichte des Indochina-Krieges) zu wecken. Auch Fragen zur persönlichen Verantwortung bleiben ausgeblendet, ebenso wie zur Rolle einer Weltsicht, die Interventionen wie jene in Vietnam ermutigt hat. Die Serie „gleitet über die Oberfläche der Dinge, sogar, wenn diese Oberfläche voll mit Arroganz, Fehlkalkulationen, Täuschungen und gigantischen Blutbädern ist“, schreibt Vietnam-Historiker Andrew Bacevich.

Millionenförderung vom Pentagon

Hat es auch damit zu tun, dass die Serie mit vielen Millionen unter anderem von der Bank of America und vom Pentagon unterstützt wurde? Die Serie wurde auch von einer gewaltigen Schulkampagne begleitet, mit Gratis-Screenern, Zusatzinformationen und Diskussionsanleitungen. In dieser für den Geschichtsunterricht an sich hilfreichen Vorgangsweise sehen manche Historiker eher ein „Indoktrinierungsprogramm“.

Schon mitten im Vietnam-Krieg spielten Bilder eine große Rolle im Kampf um die Deutungshoheit, er wird auch als der erste „Fernsehkrieg“ der Geschichte bezeichnet. Filmaufnahmen von den Kriegsschauplätzen wurden nach Tokio gebracht, entwickelt und per Flugzeug in die USA befördert. Heute geht der Kampf der Filmbilder weiter: Viele ehemalige Kämpfer ebenso wie Kriegsgegner der Antikriegsbewegung leben noch. Historiker Leonhard Steinhorn stellte kürzlich sogar eine steile These auf: Der Vietnam-Krieg sei ein Grund für den Ausgang der jüngsten Präsidentschaftswahlen. Er habe die „economic angst“ unter Weißen der nördlichen USA befördert und damit einhergehende Ressentiments: „Wir haben Trump heute wohl wegen des Vietnam-Kriegs.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)